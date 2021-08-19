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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 августа 2021, 16:26

В Артёмовскую ЦГБ привезли новые эндоскопы на 45 миллионов рублей

Врачи за эндоскопом

Новые аппараты позволят проводить эндохирургические операции. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Артёмовская центральная городская больница получила новое эндоскопическое оборудование. На приобретение медтехники потратили 45 миллионов рублей.

Закупка производилась в рамках программы модернизации первичного звена. В больницу доставили две видеостойки и гибкие эндоскопы: гастроскопы, колоноскопы, дуоденоскопы и бронхоскопы. Также фирма-поставщик подарила две моющие машинки и растворы для обработки эндоскопов.

"Прежде в нашей больнице эндоскопического оборудования такого уровня не было, и поэтому на многие исследования и оперативное лечение жителям района приходилось ехать в Екатеринбург. Сейчас думаем о создании эндоскопического отделения, чтобы пациенты могли обследоваться, получать консультации и лечиться в своём городе", - цитирует главного врача больницы Андрея Карташова пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

У новых аппаратов высокая чёткость изображения, на большом мониторе можно будет увидеть даже маленькие патологии. Также техника позволяет сделать полную видеозапись исследования. Её можно будет по договорённости отправить специалисту областной клиники и он проконсультирует пациента дистанционно.

Кроме того, теперь Артёмовская больница сможет проводить малоинвазивные эндохирургические операции, например, удаление доброкачественных опухолей ЖКТ и остановка язвенного кровотечения.

Напомним, в рамках модернизации первичного звена Свердловская область также закупила 82 аппарата УЗИ на сумму более 147 миллионов рублей.

Областная газета Свердловской области

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