За сутки в Свердловской области выявили 517 случаев коронавируса

Диагноз лабораторно подтверждён у 187 жителей Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 517 случаев коронавируса выявили в Свердловской области. Общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 117 825.

За всё время выздоровели и выписались из больниц 108 977 человек, в том числе 473 – за последние 24 часа. На лечении остаются ровно 4 тысячи ковид-пациентов. Состояние 806 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+187), Алапаевска, Артёмовского, Артинского, Асбетовского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, посёлка Малышево, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, городского округа Пелым, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов.

Зарегистрирован ещё 31 случай смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 4 848, информирует региональный оперштаб.

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