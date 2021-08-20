В России ещё 20 992 заболевших коронавирусом

С начала пандемии из больниц уже выписались 5 983 405 жителей страны. Фото: Павел Ворожцов.

За последние сутки в России выявили 20 992 случая COVID-19. Нарастающим итогом зарегистрировано 6 705 523 заболевших.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов зарегистрировано в Москве - 1 925. Свердловская область находится на четвёртой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 517 человек.

С начала пандемии из больниц уже выписались 5 983 405 жителей страны, в том числе 20 351 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни 174 485 россиян. За последние сутки зафиксировано 785 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 174,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 494 тысячи – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 256 496 человек.