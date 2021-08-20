В Свердловской области назвали лучших медработников школ и детсадов

За победу в конкурсе боролись 27 участников. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале завершился I областной конкурс «Народное признание» средних медсестёр и фельдшеров школ и детских садов. Мероприятие состоялось в рамках Года медицинского работника, объявленного в 2021 году на территории региона.

За победу боролись 27 медиков 13 образовательных организаций из Серова, Артёмовска, Каменска, ЗАТО «Свободный», Ирбита, Екатеринбурга, Камышлова, Режа, Сухого Лога и Ревды. По итогам конкурса выбраны шесть номинантов, которые заняли I-II-III места, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Участников конкурса оценивали по результатам анкетирования родителей школьников и воспитанников детсадов, а также учащихся в возрасте от 10 до 17 лет. Всего было обработано более 9 тысяч анкет. Кроме того, комиссия оценивала портфолио, которые подготовили участники.

Призовые места распределились между специалистами Детской городской клинической больницы №11 Екатеринбурга, Серовской городской больницы и Сухоложской районной больницы. I место присвоено фельдшеру средней общеобразовательной школы №15 Серова Светлане Лосевой и медсестре детского сада №44 Сухого Лога Наталье Масловой.

Напомним, конкурс организован министерством здравоохранения Свердловской области и Свердловским областным медицинским колледжем (в том числе Центром охраны здоровья детей и подростков) при поддержке регионального министерства образования и молодежной политики.

Как писала «Областная газета», в середине июля стало известно о победе во Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием 2021 года» фельдшера из Режа Любови Зыряновой. Всего было восемь номинаций и 24 призовых места, два из которых достались свердловчанкам.