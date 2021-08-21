Роспотребнадзор обновил карту распространения коронавируса в Свердловской области

На втором месте после Екатеринбурга по заболеваемости оказался Нижний Тагил

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные по распространению заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. Наибольшее число инфицированных приходится на жителей столицы Урала.

Всего за сутки на Среднем Урале лабораторно подтвердили 517 случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 117 825.

Согласно данным медиков на 20 августа, в Екатеринбурге в течение 24 часов выявили 187 новых случаев, а за всё время в столице Урала обнаружили 52 700 заболевших.

В пятёрку лидеров по числу инфицированных COVIVD-19 за минувшие сутки также вошли:

Нижний Тагил (+82 — за сутки, 8 784 — за всё время),

Каменск-Уральский и Каменский район (+33, 3 510),

Сухой Лог (+14, 1 381),

Алапаевск и Алапаевский район (+13, 1 341).

Еще в четырёх муниципалитетах было выявлено в течение суток от 11 до 13 случаев заражения COVID-19, а в других 33 — от одного до девяти.

Таким образом коронавирусную инфекцию нового типа лабораторно подтвердили в 42 муниципальных образованиях региона.

Как писала «Областная газета», всего за сутки в Свердловской области зафиксировали 517 случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 117 825.

За всё время выздоровели и выписались из больниц 108 977 человек, в том числе 473 – за последние 24 часа. На лечении остаются ровно 4 тысячи ковид-пациентов. Состояние 806 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Зарегистрирован ещё 31 случай смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 4 848, информирует региональный оперштаб.