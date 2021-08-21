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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 августа 2021, 13:31

Коронавирусом в Свердловской области за сутки заразились 519 человек

коронавирус

В связи с COVID-19 умерло 30 человек. Галина Соловьёва

За минувшие 24 часа в Свердловской области лабораторно подтвердили 519 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 118 344 человека.

За всё время с начала распространения инфекции на Среднем Урале выписаны из больниц в связи с выздоровлением 109 452 пациента, в том числе 475 – за последние 24 часа.

Диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (+150), Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбетовского, Ачитского городских округов, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Гаринского, Горноуральского городских округов, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноуфимска и Красноуфимского района, посёлка Малышево, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Пелыма, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Староуткинска, Тавдинского и Шалинского городских округов.

Состояние 798 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое. 396 из их числа подключены к аппаратам искуственной вентиляции лёгких.

От коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений за сутки на Среднем Урале скончалось 30 человек. 

Как писала «Областная газета», днём ранее на территории региона было выявлено 517 случаев коронавируса

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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