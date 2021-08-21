Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
21 августа 2021, 18:20

В Свердловской области увеличат число пунктов вакцинации против COVID-19

У жителей Екатеринбурга появилась возможность сделать прививку против COVID-19, буквально у себя под окнами. Акция с выездной вакцинацией во дворах организована администрацией Верх-Исетского района совместно с городской больницей №2.

Передвижные медпункты разместят в наиболее густонаселённых точках района. Вакцинацию можно будет произвести на выбор — «Спутник V» или «Спутник Лайт», сообщили в региональном оперштабе. Конкретное местоположение пунктов обещали указать позже.

Публикуем график работы выездных пунктов вакцинации против COVID-19 в период с 20 по 28 августа на территории Свердловской области:

Как писала «Областная газета», за минувшие 24 часа в Свердловской области лабораторно подтвердили 519 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 118 344 человека.

За всё время с начала распространения инфекции на Среднем Урале выписаны из больниц в связи с выздоровлением 109 452 пациента, в том числе 475 – за последние 24 часа.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.08.2021, 18:20 / Общество
В Свердловской области увеличат число пунктов вакцинации против COVID-19
21.08.2021, 17:33 / Спорт
Уральский боец смешанного стиля Пётр Ян подписал контракт на бой UFC
21.08.2021, 16:41 / Политика
Владимир Путин анонсировал встречу по Афганистану в рамках ОДКБ
21.08.2021, 15:13 / Экономика
Минстрой сократит затраты по возведению зданий на 20% к 2030 году
21.08.2021, 13:57 / Общество
За день коронавирус в России подхватила 21 тысяча человек