В Свердловской области увеличат число пунктов вакцинации против COVID-19

У жителей Екатеринбурга появилась возможность сделать прививку против COVID-19, буквально у себя под окнами. Акция с выездной вакцинацией во дворах организована администрацией Верх-Исетского района совместно с городской больницей №2.

Передвижные медпункты разместят в наиболее густонаселённых точках района. Вакцинацию можно будет произвести на выбор — «Спутник V» или «Спутник Лайт», сообщили в региональном оперштабе. Конкретное местоположение пунктов обещали указать позже.

Публикуем график работы выездных пунктов вакцинации против COVID-19 в период с 20 по 28 августа на территории Свердловской области:

Как писала «Областная газета», за минувшие 24 часа в Свердловской области лабораторно подтвердили 519 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 118 344 человека.

За всё время с начала распространения инфекции на Среднем Урале выписаны из больниц в связи с выздоровлением 109 452 пациента, в том числе 475 – за последние 24 часа.