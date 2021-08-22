В Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 522 человека

Врачи прикладывают все усилия, чтобы спасти в больницах пациентов. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 522 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 118 866 случаев заражения. За сутки из больниц Свердловской области выписалось 453 человека. Общее число выздоровевших достигло 109 905 свердловчан, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 32 случая смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 4 910 свердловчан.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+155), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбетовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Свсертского, Таборинского, Тавдинского, Туринского и Шалинского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили 519 заболевших коронавирусом. Напомним, суточный максимум с начала пандемии – 529 случаев – был зафиксирован 16 августа.

Добавим, на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 28 августа можно ознакомиться здесь.