В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 20 564 человека

Масочный режим продолжает действовать в регионах России. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 20 564 человека. Всего с начала пандемии на территории страны был выявлено 6 747 087 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 1 661 человек. В Свердловской области, которая находится на четвёртом месте в списке регионов, заболело 522 жителя.

Из больниц выписались уже 6 019 466 россиян, из которых 15 414 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 762 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 176 044 человека.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 21 тысячу новых пациента.