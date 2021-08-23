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Общество / Здравоохранение и здоровье
23 августа 2021, 13:47

За сутки в Свердловской области выявили 526 случаев COVID-19

Люди в масках

Суммарное число случаев заражения ковидом в регионе приближается к 120 тысячам. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области за последние 24 часа коронавирус лабораторно подтвердили у 526 человек. Суммарное число случаев заражения ковидом в регионе приближается к 120 тысячам.

По выздоровлению из свердловских больниц выписался 441 пациент, переболевший коронавирусом. Всего болезнь победили уже 110 346 жителей региона. На лечении остаются более 4 тысяч свердловчан. Состояние 792 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

При этом количество жертв ковида увеличилось на 29. За всё время пандемии коронавирус унёс жизни 4 939 жителей Свердловской области.

Общее число случаев заболевания COVID-19 на Среднем Урале составляет 119 392. Напомним, что сутками ранее сообщалось о 522 пациентах с коронавирусом.

К слову, суточный максимум с начала пандемии – 529 случаев – был зафиксирован 16 августа.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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