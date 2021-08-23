COVID-19 угрожает интеллекту: как вернуть прежнюю умственную активность после коронавируса?

Чаще всего коронавирус не влияет на когнитивные способности молодых людей, но и у них может наблюдаться рассеянность и временное снижение умственной активности. Фото: Галина Соловьёва

У тех, кто перенёс новую коронавирусную инфекцию, может снижаться уровень интеллекта – к такому выводу пришла группа учёных из Имперского колледжа Лондона, Кембриджского и Чикагского университетов. Эта информация повергла в шок многих и поначалу заставила усомниться: возможно, кто-то просто неверно перевёл и трактовал оригинал этого исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet? Но специалисты, с которыми пообщалась «Облгазета», пояснили, что коронавирус действительно влияет на уровень интеллекта человека, и рассказали, кому следует быть особенно внимательным к своему здоровью и как восстановить умственные способности после COVID-19.

Под угрозой все

В исследовании британских учёных приняли участие более 80 тысяч человек как переболевших, так и не переболевших коронавирусом, в основном – жители Великобритании. В итоге тестирование в виде выполнения разных задач на планирование, рассуждение, концентрацию внимания и тренировку памяти показало, что люди, перенёсшие COVID-19 в тяжёлой форме, уступали по умственным способностям 65 процентам тех, кто не болел коронавирусом. У тех же, кто перенёс COVID-19 в лёгкой и средней формах, мыслительные способности снизились в меньшей степени.

Казалось бы, как коронавирус, многие симптомы которого, по сути, похожи на обычное ОРВИ, может влиять на умственные способности человека? Но многочисленные наблюдения позволили учёным прийти к выводу, что COVID-19 проникает в нервную систему.

– В прошлом году, да и сейчас тоже, у многих заболевших коронавирусом пропадало обоняние и нарушался вкус, то есть страдал обонятельный нерв, – поясняет «Облгазете» доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и медицинской генетики Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Марина Нестерова. – А обонятельный нерв имеет самое непосредственное отношение к головному мозгу. Вирус проникает в центральную нервную систему через черепные нервы и вызывает нарушение обмена веществ. Это приводит к негативным изменениям в лобных долях мозга, отвечающих за наши когнитивные функции: память, восприятие, речь, интеллект, способность к распознаванию, анализу и усвоению информации. В итоге от 30 до 80 процентов пациентов, которые перенесли COVID-19, имеют те или иные проявления дисфункции нервной системы, и прежде всего – центральной, к которой относится головной мозг.

Выходит, те, кто радовались, что кроме потери обоняния у них больше не было никаких проявлений коронавируса, не так уж и легко отделались. Однако COVID-19 может повлиять на нервную систему и без удара по обонянию – как выяснилось, проблемы как с интеллектом, так и с другими когнитивными функциями могут возникнуть у любого переболевшего коронавирусом. А могут и не возникнуть — кому как повезёт. Но тяжесть протекания заболевания, возраст и сопутствующие недуги всё же играют свою роль.

– Если человек молодой и интеллектуально развит, то, как правило, его умственные способности после коронавируса не страдают или же это происходит в почти незаметной форме, – комментирует «Облгазете» невролог екатеринбургской ГКБ №14 Ульяна Попова. – Если же человек пожилой да к тому же перенёс коронавирус в тяжёлой форме, то у него могут быть более серьёзные последствия. Тем более что с возрастом у людей в принципе появляются проблемы с когнитивом. Я знаю несколько бабушек и дедушек, которые просто перестали узнавать родственников после того, как переболели ковидом.

Когда насторожиться?

Рассеянность, заторможенность, сложность в запоминании даже самой элементарной информации, забывчивость, невозможность выполнения дел, которые раньше были обыденными – всё это признаки того, что коронавирус-таки повлиял на ваш мозг. Если же после болезни вы чувствуете себя полностью восстановленным, это хорошо, но специалисты предупреждают, что радоваться рано.

– Негативные последствия для здоровья могут проявиться в течение шести месяцев после COVID-19 – это тот временной промежуток, когда нужно быть особенно внимательным к своему самочувствию, — считает Марина Нестерова. – Это касается как забывчивости и слабости, так и того же тромбоза – коронавирус поражает и нерв, и сосудистую стенку. Кажется, что человек выздоровел, но скрыто от него самого может идти процесс разрушения в организме. Поэтому постковидный период не менее опасен, чем время протекания самой болезни.

Однако паниковать и сразу готовиться к худшему не стоит: специалисты отмечают, что чаще всего последствия после коронавируса носят временный эффект и в течение полугода организм человека и его когнитивные функции восстанавливаются.

– Если восстановления не происходит, то это связано с развитием заболеваний нервной системы, которые были скрыты и протекали незаметно, а ковид способствовал их яркому проявлению, – поясняет Марина Нестерова. – Это, например, болезни Альцгеймера, Паркинсона. Но это касается пожилых людей. К слову, итальянские учёные в ходе исследования пришли к выводу, что люди преклонного возраста, и те, кто страдают сахарным диабетом, атеросклерозом или гипертонией, становятся на десять лет старше после коронавируса по разным медицинским показателям, в первую очередь — по сердечно-сосудистым.

Решение есть

Изменения в умственных способностях и особенностях поведения переболевших коронавирусом, как правило, замечают близкие – сам человек, особенно пожилой, может и не понять, что с ним что-то не то.

– Неприятные последствия могут быть в разной форме и в большинстве случаев они проходят самостоятельно, но всё же лучше обратиться к неврологу или терапевту: не стоит заниматься самолечением, – рекомендует невролог Ульяна Попова. – Если это лёгкая заторможенность, рассеянность, то врач назначит какой-то ноотропный препарат (лекарственное средство, повышающее стойкость центральной нервной системы и улучшающее умственную деятельность, память. — Прим. ред.). При грубых нарушениях когнитивных функций могут понадобиться дополнительные методы диагностики и более специфичная терапия вплоть до госпитализации.

Однако при незначительном влиянии коронавируса на умственные способности можно помочь себе быстрее восстановиться дополнительно к назначенному лечению. По словам Ульяны Поповой, может помочь обычное чтение книг и их пересказ, заучивание стихов – всё, что тренирует память. Найдите время для прослушивания классической музыки, для своего хобби. Главное – больше контактировать с окружающими: социально ограниченные люди восстанавливаются медленнее.

Тем не менее профессор УГМУ Марина Нестерова уверена: даже несмотря на успешное восстановление после COVID-19, всем переболевшим нужна углублённая диспансеризация (см. «ОГ» №111 от 24.06.2021). В некоторых медицинских учреждениях Свердловской области она уже идёт, например, в екатеринбургской городской больницы №2. Однако многие больницы региона сейчас всё же больше сосредоточены на лечении ковидных больных.

В ТЕМУ Кафедра нервных болезней и медицинской генетики УГМУ провела цикл обучения врачей по постковидным расстройствам. Теперь часть неврологов, терапевтов, врачей общей практики и других медиков Свердловской области знают, что делать с пациентами, которые обратятся к ним с такими проблемами. В дальнейшем это обучение будет продолжаться.

Опубликовано в №154 от 24.08.2021