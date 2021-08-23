В России коронавирусную инфекцию подтвердили ещё у 19 454 человек

Всего нарастающим темпом в стране выявлено 6 766 541 случаев заболевания ковидом. Фото: Галина Соловьёва.

Число пациентов с коронавирусной инфекцией в России увеличилось за последние сутки на 19 454. Всего нарастающим темпом в стране выявлено 6 766 541 случаев заболевания ковидом.

В Москве, где традиционно выявляют наибольшее число пациентов с коронавирусом, за последние 24 часа зарегистрировали 1 458 заболевших. В Свердловской области, которая располагается на 4-м месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, подтвердили 526 новых пациентов.

Больницы в связи с выздоровлением покинул ещё 15 401 россиянин, а общее число людей, переболевших коронавирусом, составляет 6 034 867.

Количество жертв опасной инфекции в России за минувшие сутки увеличилось на 776. За всё время пандемии от ковида умерли 176 820 россиян.

Напомним, днём ранее сообщалось о 20 564 новых пациентах с коронавирусом.