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Общество / Здравоохранение и здоровье
23 августа 2021, 13:50

В России коронавирусную инфекцию подтвердили ещё у 19 454 человек

Женщины в маске

Всего нарастающим темпом в стране выявлено 6 766 541 случаев заболевания ковидом. Фото: Галина Соловьёва.

Число пациентов с коронавирусной инфекцией в России увеличилось за последние сутки на 19 454. Всего нарастающим темпом в стране выявлено 6 766 541 случаев заболевания ковидом.

В Москве, где традиционно выявляют наибольшее число пациентов с коронавирусом, за последние 24 часа зарегистрировали 1 458 заболевших. В Свердловской области, которая располагается на 4-м месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, подтвердили 526 новых пациентов.

Больницы в связи с выздоровлением покинул ещё 15 401 россиянин, а общее число людей, переболевших коронавирусом, составляет 6 034 867.

Количество жертв опасной инфекции в России за минувшие сутки увеличилось на 776. За всё время пандемии от ковида умерли 176 820 россиян.

Напомним, днём ранее сообщалось о 20 564 новых пациентах с коронавирусом.

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Областная газета Свердловской области

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