В Свердловской области за неделю от укусов клещей пострадали 135 человек

Диагноз клещевой энцефалит подтверждён у 66 свердловчан, боррелиоз - у 237 человек. Фото: Александр Исаков.

За прошедшую неделю в медучреждения Свердловской области с укусами клещей обратились 135 человек, среди которых 24 ребёнка. В Екатеринбурге - 47 граждан, из которых 14 детей.

Всего с начала года от присасывания клещей пострадали 34 154 свердловчанина, в том числе 6 376 детей. А в уральской столице нарастающим итогом зарегистрировано 11 340 пострадавших, из них 1 622 ребёнка, информирует региональное Управление Роспотребнадзора.

Среднеобластной показатель пострадавших среди взрослого населения на 10% выше уровня аналогичного периода прошлого года, на 12% - среднего многолетнего уровня. Среди детей - 12 и 11% соответственно.

С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировали 190 человек (в том числе 39 детей), на боррелиоз - 564 (в том числе 143 ребёнка). Лабораторно подтверждены случаи клещевого энцефалита у 66 свердловчан, боррелиоза - у 237 человек.

Добавим, в предыдущую неделю клещи покусали 112 свердловчан.