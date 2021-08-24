Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
24 августа 2021, 09:15

В Свердловской области за неделю от укусов клещей пострадали 135 человек

клещ

Диагноз клещевой энцефалит подтверждён у 66 свердловчан, боррелиоз - у 237 человек. Фото: Александр Исаков.

За прошедшую неделю в медучреждения Свердловской области с укусами клещей обратились 135 человек, среди которых 24 ребёнка. В Екатеринбурге - 47 граждан, из которых 14 детей.

Всего с начала года от присасывания клещей пострадали 34 154 свердловчанина, в том числе 6 376 детей. А в уральской столице нарастающим итогом зарегистрировано 11 340 пострадавших, из них 1 622 ребёнка, информирует региональное Управление Роспотребнадзора.

Среднеобластной показатель пострадавших среди взрослого населения на 10% выше уровня аналогичного периода прошлого года, на 12% - среднего многолетнего уровня. Среди детей - 12 и 11% соответственно.

С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировали 190 человек (в том числе 39 детей), на боррелиоз - 564 (в том числе 143 ребёнка). Лабораторно подтверждены случаи клещевого энцефалита у 66 свердловчан, боррелиоза - у 237 человек.

Добавим, в предыдущую неделю клещи покусали 112 свердловчан.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.08.2021, 11:01 / Общество
Площадь пожара под Первоуральском увеличилась до 760 гектаров
24.08.2021, 10:46 / Общество
На трассе Пермь - Екатеринбург за вечер произошло два смертельных ДТП
24.08.2021, 09:55 / Общество
Количество случаев коронавируса в Екатеринбурге перевалило за 53 тысячи: статистика
24.08.2021, 09:15 / Общество
В Свердловской области за неделю от укусов клещей пострадали 135 человек
24.08.2021, 08:41 / Общество
В Каменске-Уральском ночью горели три машины