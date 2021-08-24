Количество случаев коронавируса в Екатеринбурге перевалило за 53 тысячи: статистика

Суммарное число зарегистрированных случаев ковида на Среднем Урале составляет 119 392. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале обновили статистику по заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах региона. Число зарегистрированных случаев ковида в Екатеринбурге за всё время перевалило за 53 тысячи.

На данный момент в уральской столице зафиксировали 53 143 человека, которые либо переболели, либо сейчас болеют ковидом. После Екатеринбурга в антирейтинге свердловских муниципалитетов с наибольшей заболеваемостью COVID-19 идёт Нижний Тагил - там выявили 8 877 инфицированных.

В пятёрку лидеров также входят Первоуральск (5 156 случаев заражения), Ревда (3 740) и Каменский район, включая Каменск-Уральский (3 602).

Согласно данным свердловского Управления Роспотребнадзора, далее идут:

Берёзовский (2 623);

Красноуфимск и Красноуфимский район (2 523);

Верхняя Пышма (2 148);

Камышлов и Камышловский район (1 977);

Реж (1 976).

Суммарное число зарегистрированных случаев ковида на Среднем Урале составляет 119 392.

Отметим, что за прошлые сутки в Свердловской области выявили 526 новых пациентов с коронавирусом.