Количество случаев коронавируса в Екатеринбурге перевалило за 53 тысячи: статистика

На Среднем Урале обновили статистику по заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах региона. Число зарегистрированных случаев ковида в Екатеринбурге за всё время перевалило за 53 тысячи.
На данный момент в уральской столице зафиксировали 53 143 человека, которые либо переболели, либо сейчас болеют ковидом. После Екатеринбурга в антирейтинге свердловских муниципалитетов с наибольшей заболеваемостью COVID-19 идёт Нижний Тагил - там выявили 8 877 инфицированных.
В пятёрку лидеров также входят Первоуральск (5 156 случаев заражения), Ревда (3 740) и Каменский район, включая Каменск-Уральский (3 602).
Согласно данным свердловского Управления Роспотребнадзора, далее идут:
- Берёзовский (2 623);
- Красноуфимск и Красноуфимский район (2 523);
- Верхняя Пышма (2 148);
- Камышлов и Камышловский район (1 977);
- Реж (1 976).
Суммарное число зарегистрированных случаев ковида на Среднем Урале составляет 119 392.
Отметим, что за прошлые сутки в Свердловской области выявили 526 новых пациентов с коронавирусом.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале