В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 18 833 человека

Масочный режим продолжает действовать в регионах России. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 18 833 человека. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 6 785 374 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватил ещё 1 105 человек. В Свердловской области, которая находится на четвёртом месте в списке регионов, заболел 521 житель.

Из больниц выписались уже 6 053 503 россиянина, из которых 18 636 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 794 жизни. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 177 614 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали меньше 20 тысяч новых пациентов.