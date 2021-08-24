В Свердловской области за сутки коронавирусом заболел 521 человек

Суммарное число случаев заражения ковидом в регионе приближается к 120 тысячам. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 521 заболевшего COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 119 913 случаев заражения. За сутки из больниц Свердловской области выписалось 463 человека. Общее число выздоровевших достигло 110 809 свердловчан, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 31 случай смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 4 970 свердловчан.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+204), Артинского, Ачитского, Байкаловского, Берёзовского, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Заречного, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Кировграда, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Пышминского городского округа, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили 526 заболевших коронавирусом. Напомним, суточный максимум с начала пандемии –529 случаев – был зафиксирован 16 августа.

Добавим, на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 28 августа можно ознакомиться здесь.