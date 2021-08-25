Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В Екатеринбурге за 24 часа выявили 204 заболевших COVID-19.
В предыдущие сутки в Свердловской области выявлено 521 заболевший COVID-19. Более 65% инфицированных выявили в пяти городах Свердловской области. Среди них:
- Екатеринбург - 53 347 (+204),
- Нижний Тагил - 8 936 (+59),
- Первоуральск - 5 190 (+34),
- Артинский район - 1036 (+29),
- Рефтинский - 447 (+20).
Напомним, суточный максимум с начала пандемии – 529 случаев – был зафиксирован 16 августа.
Добавим, на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 28 августа можно ознакомиться здесь.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале