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Общество / Здравоохранение и здоровье
25 августа 2021, 09:47

Более 65% инфицированных выявили в пяти городах Свердловской области

Девушка за стеклом

Ситуация с коронавирусом в регионе остаётся тяжёлой. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В Екатеринбурге за 24 часа выявили 204 заболевших COVID-19.

В предыдущие сутки в Свердловской области выявлено 521 заболевший COVID-19. Более 65% инфицированных выявили в пяти городах Свердловской области. Среди них:

  • Екатеринбург - 53 347 (+204),
  • Нижний Тагил - 8 936 (+59),
  • Первоуральск - 5 190 (+34),
  • Артинский район - 1036 (+29),
  • Рефтинский - 447 (+20).

Напомним, суточный максимум с начала пандемии – 529 случаев – был зафиксирован 16 августа.

Добавим, на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 28 августа можно ознакомиться здесь.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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