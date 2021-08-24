Пять главных вопросов о повторной вакцинации от COVID-19

По словам свердловских властей, за весь период вакцинации в регионе привились более 1,1 миллиона человек. Фото: Галина Соловьёва

Этим летом часть свердловчан задумалась о повторной вакцинации против коронавируса: согласно рекомендациям Министерства здравоохранения России, необходимо ставить прививку против COVID-19 каждые полгода, пока в стране не будет необходимого уровня коллективного иммунитета. Но вопросов о повторной вакцинации не меньше, чем о первоначальной – «Облгазета» собрала ответы на самые популярные из них.

Где можно поставить повторную вакцину от COVID-19?

Там же, где прививаются против коронавируса впервые. Прививка бесплатна и доступна всем гражданам России в медицинских учреждениях, частных клиниках и мобильных городских пунктах вакцинации, которые находятся в торговых центрах. Записаться на прививку в поликлинику можно через портал Госуслуг или через сайт медучреждения. В пунктах вакцинации в торговых центрах, как правило, предварительной записи не требуется, но лучше уточнить это заранее. С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

– Ежедневно повторную вакцинацию от COVID-19 в Свердловской области проходят около 400 человек. Это пока не очень большие темпы, и связано это с тем, что наша главная задача – первичная вакцинация, а повторная – вторая задача, которая будет по ходу времени обостряться, – заявил на недавнем брифинге с журналистами заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Для записи на вакцинацию в торговых центрах Екатеринбурга начали использовать табло: берёшь талончик и подходишь на прививку в порядке своей очереди. Фото: Галина Соловьёва

Как проходит повторная вакцинация?

Как сообщили журналисту «ОГ» в пресс-службе Центральной городской больницы (ЦГБ) №2 Екатеринбурга, повторная вакцинация происходит по тому же сценарию, что и первичная. Перед тем как поставить прививку, пациент заполняет анкету, в которой указывает, прививался ли он от коронавируса раньше и каким типом вакцины, какие были реакции на прививку. После – осмотр врача, который измерит давление, проверит сатурацию и даст разрешение на прививку. Если нет медицинских противопоказаний, то человека тут же допускают на прививку.

– Повторная вакцинация в нашем медучреждении уже началась вакцинами «Спутник» и «Спутник Лайт». Пока это не происходит массово, но ежедневно 10–20 человек приходят на прививку во второй раз, – добавили в пресс-службе екатеринбургской ЦГБ №2.

Чтобы убедиться, что в больницах Екатеринбурга ставят повторные прививки против коронавируса, журналист «Облгазеты» позвонила в одну из городских больниц. Диспетчер расспросила, какая вакцина была поставлена ранее, дату введения второго компонента и, отсчитав от неё шесть месяцев, предложила день приёма в больнице.

Стоит ли отложить вакцинацию, если ещё есть антитела?

– Сегодня во всём мире нет единого норматива, определяющего количество защитных антител к коронавирусу у человека, – поясняет заместитель главного врача Екатеринбургского центра медицинской профилактики, главный внештатный специалист по медицинской профилактике в Свердловской области, экс-главный эпидемиолог ЕкатеринбургаАлександр Харитонов. – Всемирная организация здравоохранения проводит исследования на эту тему, но рекомендаций пока не даёт. Поэтому стоит придерживаться правила: вакцинироваться через шесть месяцев после перенесённого заболевания коронавирусной инфекцией или первичной вакцинации.

Чем привиться во второй раз?

Вообще, изначально вакцину «Спутник Лайт» преподносили как облегчённый вариант «Спутник V» и как препарат только для повторной вакцинации против коронавируса. Однако позднее мнение специалистов изменилось. По словам Александра Харитонова, повторную вакцинацию можно проводить любым типом вакцины, которая зарегистрирована на территории России. Ставить точно такую же прививку, как первый раз, необязательно – на эффективности это никак не скажется.

Правда, есть ограничения: если «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» разрешены всем людям, достигшим совершеннолетия, то «Спутник Лайт», согласно рекомендациям Минздрава России – только гражданам в возрасте 18–60 лет. При этом на днях министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что вакцина «Спутник Лайт» теперь разрешена и для людей старше 60 лет. В свердловские больницы на момент подготовки материала «Облгазеты» к печати документального подтверждения этой информации не поступало.

Вероятно, официальные рекомендации по использованию «Спутника Лайт» изменят позже. А, может быть, и не только их: например, в конце июля стало известно, что Минздрав России одобрил проведение клинических исследований комбинации «Спутника Лайт» и британско-шведской вакцины компании AstraZeneca (см. "ОГ" №139 от 03.08.2021). Так что не исключено, что россиян будут прививать смесью отечественных и зарубежных препаратов или допустят использование только импортных вакцин.

Несмотря на то что в России зарегистрировано уже несколько вакцин, «Спутник V» по-прежнему остаётся самым распространённым и доступным в стране. Фото: Алексей Кунилов

Могут ли отказать в повторной вакцинации?

Массовая волна вакцинации в Свердловской области началась в январе-феврале 2021 года, поэтому первые желающие поставить повторную прививку появились уже в июле. Но в середине лета в социальных сетях и СМИ появились рассказы екатеринбуржцев, которым медики отказали в этой процедуре.

– В начале июля такое было возможно, потому что у нас ещё не было чётких указаний по проведению повторной вакцинации, – отмечает Александр Харитонов. – С августа всё отработано, федеральный минздрав выпустил соответствующие документы.

Проблема с повторной вакцинацией была связана и с нехваткой вакцины: число желающих привиться в начале июля практически в два раза превышало количество доз препарата. В таком случае врачи могли отдавать приоритет тем, кто впервые ставит прививку против COVID-19. Однако на данный момент проблем с поставками вакцин в регион нет. По словам Павла Крекова, в конце прошлой недели запас вакцины в Свердловской области составлял около 140 тысяч доз, в выходные к нам поступило ещё примерно 130 тысяч доз. А вчера губернатор Свердловской области сообщил, что в регион пришла рекордная партия вакцины «Спутник Лайт» – сразу 120 тысяч доз.

Кроме того, фармзавод «Медсинтез» в Новоуральске на прошлой неделе начал производство вакцины «Спутник V». Тестовая партия первых 10 тысяч доз уже выпущена. Если всё пойдёт хорошо, то завод покроет потребность в вакцине на Среднем Урале.

Прививка – раз в полгода, а сертификат – на год? Сертификат о повторной вакцинации против коронавируса, как и раньше, можно получить на портале Госуслуг. Для этого нужно ввести в поисковой строке на сайте «вакцинация от COVID-19» или «получение QR-кодов» выбрать раздел «сертификат вакцинации». Никаких отличий у нового документа нет – другими могут быть только дата вакцинации и организация, которая делала прививку. «Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», говорится в рекомендациях Минздрава. При этом любопытно, что согласно новым рекомендациям федерального минздрава, которые вышли накануне публикации «Облгазеты», срок действия QR-кода вакцинированного – один год. В случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до шести месяцев.

Ревакцинация или повторная вакцинация? Повторную прививку против COVID-19 все привычно называют ревакцинацией, но, по словам Александра Харитонова, это неверно: у эпидемиологов применительно к коронавирусной инфекции юридически ещё нет такого понятия. По его мнению, корректнее использовать формулировку «повторная вакцинация».

Вакцинация у дома В Верх-Исетском районе можно поставить прививку от коронавируса прямо во дворах. Местная администрация и ЦГБ №2 организовали выездную вакцинацию: в густонаселённых точках района установили передвижные медицинские пункты. Желающий вакцинироваться должен иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Как отмечают в пресс-службе ЦГБ №2, все требования, дистанция и санэпидрежим строго соблюдаются. Врачи работают так же, как и в больнице: проводят осмотр и ставят прививку в отдельном помещении. Все данные о вакцинации в передвижных медпунктах потом появляются на портале Госуслуг. Ближайшая такая вакцинация будет проводиться 31 августа с 14:00 до 19:00 на ул. Татищева, 16. Следующая – 4 сентября на ул. Опалихинской, 19.

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Опубликовано в №155 от 25.08.2021