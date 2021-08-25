За сутки на Среднем Урале выявили 527 случаев коронавируса

В Свердловской области за последние 24 часа подтвердили 527 новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных в регионе перевалило за 120 тысяч.
Из больниц Среднего Урала по выздоровлении за сутки выписались 468 пациентов, а всего инфекцию смогли победить уже 111 277 свердловчан. На лечении в медучреждениях остаётся 4 161 человек. Состояние 785 госпитализированных оценивается как тяжёлое.
От опасной болезни за минувший день умерли 32 жителя Свердловской области. Общее число летальных случаев в регионе, вызванных коронавирусом, достигло отметки в 5 тысяч.
С начала пандемии на Среднем Урале было выявлено 120 440 случаев коронавируса.
Отметим, что сутками ранее оперштаб сообщал о 521 новом пациенте с COVID-19.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале