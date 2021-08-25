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Общество / Здравоохранение и здоровье
25 августа 2021, 13:33

За сутки на Среднем Урале выявили 527 случаев коронавируса

Мужчина в маске

Общее число инфицированных в регионе перевалило за 120 тысяч. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за последние 24 часа подтвердили 527 новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных в регионе перевалило за 120 тысяч.

Из больниц Среднего Урала по выздоровлении за сутки выписались 468 пациентов, а всего инфекцию смогли победить уже  111 277 свердловчан. На лечении в медучреждениях остаётся 4 161 человек. Состояние 785 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

От опасной болезни за минувший день умерли 32 жителя Свердловской области. Общее число летальных случаев в регионе, вызванных коронавирусом, достигло отметки в 5 тысяч.

С начала пандемии на Среднем Урале было выявлено 120 440 случаев коронавируса.

Отметим, что сутками ранее оперштаб сообщал о 521 новом пациенте с COVID-19.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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Областная газета Свердловской области

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