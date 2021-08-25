Число жертв коронавируса в Свердловской области перевалило за 5 тысяч

Свердловская область находится на четвёртом месте в списке регионов России с наибольшей смертностью от коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области от коронавирусной инфекции скончались ещё 32 пациента. Число жертв опасной болезни в регионе перевалило за 5 тысяч.

Смертность от коронавируса в регионе остаётся на высоком уровне. За последние семь дней показатель в 32 летальных исхода за сутки, который является максимумом для Свердловской области, достигался три раза - 19, 22 и 25 августа.

Отметим, что Свердловская область находится на четвёртом месте в списке регионов России с наибольшей смертностью от коронавируса. Больше только у Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

К слову, за последние 24 часа на Среднем Урале подтвердили 527 новых случаев заражения коронавирусом.