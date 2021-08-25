COVID-19 подхватили ещё 19 536 жителей России

Всего на территории страны выявили 6 804 910 инфицированных. Фото: Павел Ворожцов.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 19 536 случаев заболевания коронавирусом. Всего на территории страны выявили 6 804 910 инфицированных.

Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с ковидом, в Москве за сутки подтвердили 1 402 новых случая заболевания. При этом в Свердловской области, которая находится на четвёртом месте в списке регионов страны с наибольшей заболеваемостью, выявили 527 новых заражённых.

Также за последние сутки из больниц по выздоровлению выписались 19 654 россиянина, а общее число выздоровевших составляет 6 073 157. В то же время от инфекции скончались ещё 809 жителей страны. Всего в России зафиксировано 178 423 летальных случаев, вызванных коронавирусом.

К слову, на Среднем Урале число жертв опасной болезни перевалило за 5 тысяч.

Добавим, что днём ранее в России зарегистрировали 18 833 новых пациента с COVID-19.