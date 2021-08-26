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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 августа 2021, 09:37

Более 120 тысяч случаев COVID-19 в Свердловской области: статистика по муниципалитетам

Мужчина в маске

В Екатеринбурге насчитывается 53 508 случаев заболевания ковидом. Фото: Галина Соловьёва.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило статистику по заболеваемости коронавирусам в муниципалитетах региона. Суммарное число инфицированных за всё время пандемии перевалило за 120 тысяч.

По данным надзорного ведомства, в Екатеринбурге насчитывается 53 508 случаев заболевания ковидом. В тройке также находятся Нижний Тагил, в котором зарегистрировано 8 940 заражённых, и Первоуральск с 5 207 инфицированными.

Далее идут Ревда (3 759), Каменск-Уральский и Каменский район (3 641), Берёзовский (2 634), Красноуфимск и Красноуфимский район (2 562) и Верхняя пышма (2 152). Десятку замыкают Реж с 2 017 случаями ковида и Камышловский район, включая Камышлов, с 1 999 заражёнными.

Всего на Среднем Урале зафиксировано 120 440 случаев коронавируса, 527 из которых - за последние сутки.

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Областная газета Свердловской области

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