Более 120 тысяч случаев COVID-19 в Свердловской области: статистика по муниципалитетам

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило статистику по заболеваемости коронавирусам в муниципалитетах региона. Суммарное число инфицированных за всё время пандемии перевалило за 120 тысяч.
По данным надзорного ведомства, в Екатеринбурге насчитывается 53 508 случаев заболевания ковидом. В тройке также находятся Нижний Тагил, в котором зарегистрировано 8 940 заражённых, и Первоуральск с 5 207 инфицированными.
Далее идут Ревда (3 759), Каменск-Уральский и Каменский район (3 641), Берёзовский (2 634), Красноуфимск и Красноуфимский район (2 562) и Верхняя пышма (2 152). Десятку замыкают Реж с 2 017 случаями ковида и Камышловский район, включая Камышлов, с 1 999 заражёнными.
Всего на Среднем Урале зафиксировано 120 440 случаев коронавируса, 527 из которых - за последние сутки.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале