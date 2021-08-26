В Свердловской области побит рекорд по суточной заболеваемости COVID-19

Всего на территории региона выявили почти 121 тысячу случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердили 531 случай заражения коронавирусом. Таким образом общее число инфицированных в регионе достигло 120 971.

Из больниц Среднего Урала в связи с выздоровлением за последние 24 часа выписались 473 пациента, переболевших COVID-19, а за всё время - уже 111 750 свердловчан.

Диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (+157), Арамильского, Артинского, Артёмовского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, ВерхотурьяДегтярска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменска, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, посёлка Малышева, Махневского района, Невьянска, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Полевского, Пышминского городского округа, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Тавдинского и Туринского городских округов.

Состояние 772 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое. Из них 345 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Инфекция и вызванные ею осложнения унесли жизни 33 жителей области. Общее число летальных случаев на территории Среднего Урала, вызванных коронавирусом, достигло 5 035.

Сутками ранее оперштаб сообщал о 527 случаях заражения COVID-19.