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26 августа 2021, 14:24

Коронавирус в России подхватили ещё 19 630 человек

Коронавирус

Общее число случаев инфицирования COVID-19 в России достигло 6 824 540 Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа в России лабораторно подтвердили 19 630 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах. Нарастающим итогом на территории страны выявили 6 824 540 заболевших.

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, больше всего заболевших за минувшие сутки выявили в Москве (+1 712), Санкт-Петербурге (+1 301), Подмосковье (+726), Свердловской (+531) и Ростовской (+479) областях.

В связи с выздоровлением за последние 24 часа из российских больниц был выписан 19 661 человек, переболевший COVID-19, а общее число вылеченных в стране достигло 6 092 818. За сутки коронавирус и вызванные им осложнения стали причиной смерти 820 жителей России, за всё время - 179 243 человек.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1 226 311 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 19 536 новых пациентов с COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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Коронавирус в России подхватили ещё 19 630 человек