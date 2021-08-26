Коронавирус в России подхватили ещё 19 630 человек

Общее число случаев инфицирования COVID-19 в России достигло 6 824 540 Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа в России лабораторно подтвердили 19 630 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах. Нарастающим итогом на территории страны выявили 6 824 540 заболевших.

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, больше всего заболевших за минувшие сутки выявили в Москве (+1 712), Санкт-Петербурге (+1 301), Подмосковье (+726), Свердловской (+531) и Ростовской (+479) областях.

В связи с выздоровлением за последние 24 часа из российских больниц был выписан 19 661 человек, переболевший COVID-19, а общее число вылеченных в стране достигло 6 092 818. За сутки коронавирус и вызванные им осложнения стали причиной смерти 820 жителей России, за всё время - 179 243 человек.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1 226 311 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 19 536 новых пациентов с COVID-19.

Читайте также:

В Свердловской области побит рекорд по суточной заболеваемости COVID-19.