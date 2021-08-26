В Свердловской области установлен рекорд по смертности от коронавируса за сутки

За последние 24 часа на Среднем Урале из-за COVID-19 умерло 33 человека. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале от коронавируса за минувшие сутки скончались 33 человека. Общее число смертей из-за опасной инфекции в регионе достигло 5 035.

До этого в Свердловской области максимальным был показатель 32 смерти в течение 24 часов. За последнюю неделю этот максимум был достигнут трижды - 19, 22 и 25 августа.

Наш регион удерживает четвертую строку антирейтинга по числу смертей в течение суток от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений. На первом месте по этому показателю Москва (+54), за ней следуют Санкт-Петербург (+38), Краснодарский край (+34) и Свердловская область (+33). Замыкает пятёрку Пермский край (+28).

По количеству новых случаев заражения коронавирусом в течение суток Средний Урал тоже в числе лидеров. По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, больше всего заболевших за минувшие 24 часа выявили в Москве (+1 712), Санкт-Петербурге (+1 301), Подмосковье (+726), Свердловской (+531) и Ростовской (+479) областях.

Как писала «Областная газета», в Свердловской области за минувшие сутки подтвердили 531 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом общее число инфицированных в регионе достигло 120 971 человека.