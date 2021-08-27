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27 августа 2021, 10:00

В Свердловской области разрешили вакцинировать "Спутником Лайт" жителей старше 60 лет

Ампулы с вакциной

Недавно в регион поступила большая партия вакцины "Спутник Лайт". Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области расширили функционал вакцины "Спутник Лайт". Теперь ею может привиться каждый совершеннолетний гражданин.

Об этом рассказал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков в эфире радио "Эхо Москвы в Екатеринбурге"

"Несколько дней назад мы отправили соответствующие документы во все больницы. Сейчас снято ограничение на вакцинацию "Спутником Лайт" лиц старше 60 лет: вакцина идёт как классический "Спутник V", - сказал Павел Креков.

Отметим, что данная разновидность препарата подходит для ревакцинации, а также для тех, кто не хочет ставить два компонента прививки, как в случае со "Спутником V".

Напомним, на этой неделе в регион поступила крупная партия вакцины "Спутник Лайт" - 120 тысяч доз.

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