В Свердловской области сокращают число коек для ковид-пациентов

За последние дни из коечного фонда вывели 270 мест. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области начали сокращать количество мест для людей, болеющих коронавирусом. За последние несколько дней в плановую медицинскую помощь вернули более 250 коек.

"На прошлой неделе около 100 коек мы вернули в плановую помощь, столько же планируем в ближайшие дни вернуть. Это показывает, что реальная заболеваемость незначительно, но начала снижаться. Это очень зыбко, я никого не пытаюсь успокоить", - сказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков в эфире радио "Эхо Москвы в Екатеринбурге".

Вице-губернатор уточнил, что в скором времени планируется вернуть койки для плановых приёмах в Многопрофильном клиническом медцентре "Бонум". В ходе выступления он также отметил, что сейчас в больницах находится меньше пациентов с пневмонией, чем 3-4 недели назад.

Корреспондент "Областной газеты" уточнил цифры по свёрнутым инфекционным койкам в региональном оперштабе. Там изданию заявили, что "в последние дни в медицинских учреждениях, подведомственных Минздраву Свердловской области, число коек, ранее перепрофилированных под лечение больных пневмониями и COVID-19, сократилось на 270 единиц".

Напомним, весь август в Свердловской области регистрируют более 500 случаев заражения коронавирусом за сутки. Вчера был установлен очередной суточный максимум - вирус выявили у 531 жителя. Также рекордное количество человек скончалось - 33 свердловчанина.

Несмотря на это, по словам Павла Крекова, уровень заболеваемости чаще всего демонстрирует не цифра заболевших, а объём исследований и процент выявленных заболевших из этого числа. "У нас бывают сутки, когда ПЦР-тест сдаёт 22 000 человек, а в следующие - могут быть 15 000. И сравнивать сегодняшний день со вчерашним не вполне корректно", - пояснил заместитель губернатор.

Сейчас в регионе проводится более 400 исследований на 100 000 населения.

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