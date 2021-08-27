У среднего и младшего медперсонала в Свердловской области снизились зарплаты

По официальным данным, средняя зарплата врачей в Свердловской области составляет 84,4 тысячи рублей. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области подсчитали размеры средних зарплат медицинских работников за I полугодие 2021 года. Оказалось, что некоторые из них стали получать меньше, чем год назад.

По данным Свердловскстата, в январе-июне врачи и другие медработники с высшим образованием ежемесячно получали в среднем по 84,4 тысячи рублей. Это всего на 1,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

У остального медицинского персонала за год зарплаты не выросли вовсе. Более того, они даже снизились. Официальная статистика оценила среднюю заработную плату среднего медицинского и фармацевтического персонала в прошедшем полугодии в 42,7 тысячи рублей (-1,6 процента к прошлогоднему показателю), а младшего медперсонала - в 38,9 тысячи рублей (-7,3 процента).

Для сравнения отметим, что средняя зарплата наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц за I полугодие составила 41,2 тысячи рублей.