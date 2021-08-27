Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
27 августа 2021, 15:15

В Екатеринбурге акушерский стационар №1 закроют до 13 сентября

Табличка "родовая №5"

Женщин перенаправят в другие учреждения. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге закроют один из акушерских стационаров Екатеринбургского клинического перинатального центра. Он не будет принимать пациенток до 13 сентября.

Акушерский стационар №1 на ул. Комвузовской, 3 не будет принимать пациенток в плановом порядке с 28 августа по 13 сентября, в экстренном и неотложном порядке - с 30 августа по 13 сентября, говорится в приказе министерства здравоохранения в Свердловской области. В этот период в здании будет проходить плановая дезинфекция.

Рожениц будут направлять в акушерский стационар №2 ЕКПЦ на ул. Дагестанской, 3,а также в Областную детскую клиническую больницу - в зависимости от показаний.

Фото: скрин документа

Читайте также:

Свердловский минздрав утвердил график закрытия роддомов на дезинфекцию.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.08.2021, 16:16 / Общество
Владимир Путин поздравил россиян с Международным днём бокса
27.08.2021, 16:03 / Общество
В Екатеринбурге в третий раз продлили перекрытие улицы Окружной
27.08.2021, 15:55 / Общество
На Среднем Урале подсчитали зарплаты учителей и воспитателей
27.08.2021, 15:46 / Общество
Участники митинга в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге получили реальные сроки
27.08.2021, 15:43 / Общество
Екатеринбургский ДИВС отремонтируют за 280 миллионов