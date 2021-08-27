В Екатеринбурге акушерский стационар №1 закроют до 13 сентября

Женщин перенаправят в другие учреждения. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге закроют один из акушерских стационаров Екатеринбургского клинического перинатального центра. Он не будет принимать пациенток до 13 сентября.

Акушерский стационар №1 на ул. Комвузовской, 3 не будет принимать пациенток в плановом порядке с 28 августа по 13 сентября, в экстренном и неотложном порядке - с 30 августа по 13 сентября, говорится в приказе министерства здравоохранения в Свердловской области. В этот период в здании будет проходить плановая дезинфекция.

Рожениц будут направлять в акушерский стационар №2 ЕКПЦ на ул. Дагестанской, 3,а также в Областную детскую клиническую больницу - в зависимости от показаний.

Фото: скрин документа

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