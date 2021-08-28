Роспотребнадзор обновил карту распространения коронавируса по Свердловской области

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило информацию по распространению коронавирусной инфекции на территории региона. По данным на 27 августа, было выявлено 528 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом в регионе составило 121 499 случаев.
Факты инфицирования лабораторно подтвердили в 45 муниципалитетах региона. Екатеринбург оказался на первом месте — 137 новых случаев, 53 802 — всего.
Ещё в девяти муниципалитетах количество заболевших в течение 24 часов превысило или ровняется десяти:
- Реж (+47, 2076),
- Первоуральск (+43, 5278),
- Нижний Тагил (+36, 9016),
- Каменск-Уральский и Каменский район (+21, 3 693),
- Качканар (+15, 1 197),
- Серов (+13 1 432),
- Сухой Лог (+13, 1 435),
- Бисертский ГО (+10, 475),
- Нижняя Тура (+10, 691).
В 35 муниципальных образованиях Свердловской области выявили от одного до девяти случаев заражения коронавирусом в течение 24 часов.
За всё время на Среднем Урале выздоровели и выписались из больниц 112 226 человек (по данным федерального оперштаба) или 112 221 (регионального оперштаба), в том числе 476 – за последние 24 часа.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале