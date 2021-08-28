Роспотребнадзор обновил карту распространения коронавируса по Свердловской области

Вакцинация считается лучшей защитой от коронавируса. Фото: Павел Ворожцов

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило информацию по распространению коронавирусной инфекции на территории региона. По данным на 27 августа, было выявлено 528 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом в регионе составило 121 499 случаев.

Факты инфицирования лабораторно подтвердили в 45 муниципалитетах региона. Екатеринбург оказался на первом месте — 137 новых случаев, 53 802 — всего.

Ещё в девяти муниципалитетах количество заболевших в течение 24 часов превысило или ровняется десяти:

Реж (+47, 2076),

Первоуральск (+43, 5278),

Нижний Тагил (+36, 9016),

Каменск-Уральский и Каменский район (+21, 3 693),

Качканар (+15, 1 197),

Серов (+13 1 432),

Сухой Лог (+13, 1 435),

Бисертский ГО (+10, 475),

Нижняя Тура (+10, 691).

В 35 муниципальных образованиях Свердловской области выявили от одного до девяти случаев заражения коронавирусом в течение 24 часов.

За всё время на Среднем Урале выздоровели и выписались из больниц 112 226 человек (по данным федерального оперштаба) или 112 221 (регионального оперштаба), в том числе 476 – за последние 24 часа.