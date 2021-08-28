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28 августа 2021, 09:28

Роспотребнадзор обновил карту распространения коронавируса по Свердловской области

коронавирус

Вакцинация считается лучшей защитой от коронавируса. Фото: Павел Ворожцов

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило информацию по распространению коронавирусной инфекции на территории региона. По данным на 27 августа, было выявлено 528 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом в регионе составило 121 499 случаев.

Факты инфицирования лабораторно подтвердили в 45 муниципалитетах региона. Екатеринбург оказался на первом месте — 137 новых случаев, 53 802 — всего.

Ещё в девяти муниципалитетах количество заболевших в течение 24 часов превысило или ровняется десяти:

  • Реж (+47, 2076),
  • Первоуральск (+43, 5278),
  • Нижний Тагил (+36, 9016),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (+21, 3 693),
  • Качканар (+15, 1 197),
  • Серов (+13 1 432),
  • Сухой Лог (+13, 1 435),
  • Бисертский ГО (+10, 475),
  • Нижняя Тура (+10, 691).

В 35 муниципальных образованиях Свердловской области выявили от одного до девяти случаев заражения коронавирусом в течение 24 часов.

За всё время на Среднем Урале выздоровели и выписались из больниц 112 226 человек (по данным федерального оперштаба) или 112 221 (регионального оперштаба), в том числе 476 – за последние 24 часа.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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