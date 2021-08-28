Свердловская Областная детская больница получит почти 230 миллионов рублей на оборудование

Решение принято по итогам рабочей поездки Михаила Мишустина на Средний Урал

Свердловская область получит более 229,7 миллиона рублей. Эти средства направят на покупку медоборудования для Областной детской клинической больницы.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги пойдут на приобретение аппаратов магнитно-резонансной томографии, искусственной вентиляции лёгких, видеоскопов, неонатальных мониторов, инкубаторов и столов с подогревом для новорождённых. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Предполагается, что дооснащение больницы повысит доступность высокотехнологичной медпомощи малолетним пациентам, расширит спектр диагностических исследований и снизит показатели младенческой смертности в регионе.

Кроме того, чиновники готовят к подписанию распоряжение о выделении из резервного фонда кабмина 68,7 миллиона рублей на приобретение оборудования для Центральной клинической больницы №1 в Екатеринбурге. За счёт государственного бюджета столица Урала рассчитывает приобрести новый компьютерный томограф, рентгеновский аппарат и аппарат ультра-звукового исследования.

Напомним, что в начале июля Михаил Мишустин пообещал выделить из федерального бюджета средства на переоснащение детской Областной больницы. Как писала «Областная газета», глава региона попросил на эти цели 230 миллионов рублей.

Рабочая поездка Михаила Мишустина в Свердловскую область проходила 4 и 5 июля. Там он выступил на международной промышленной выставке «Иннопром-2021», посетил Уральский завод гражданской авиации и Уральский федеральный университет, а также побывал в поликлинике при центральной клинической больнице в Екатеринбурге.