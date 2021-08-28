В Свердловской области заболеваемость COVID-19 пошла на спад

В Екатеринбурге коронавирус унёс жизни 5 100 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за минувшие сутки выявили 525 случаев заражения коронавирусом. В итоге общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 12 2024.

С начала распространения инфекции на Среднем Урале выздоровели и выписались из больниц 112 707 человек, переболевших коронавирусом. За последние 24 часа больничные листы в связи с COVID-19 закрыл 481 пациент.

Диагноз лабораторно подтвердили у жителей Екатеринбурга (+115), Алапаевска, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Рефтинского городского округа, Режа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Состояние 749 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое, 343 пациента из их числа находятся по аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

На Среднем Урале за сутки от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений умерло 33 пациента, а за всё время — 5 100 человек. До этого в Свердловской области максимум по смертности был достигнут четырежды - 1, 19, 22, 25 и 26 августа.

Днём ранее в Свердловской области выявили 528 случаев коронавируса.