В Екатеринбурге открылись кабинеты ревакцинации

Ревакцинацию будут проводить препаратом "Спутник V". Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге в поликлиниках ЦГКБ №3 открылись кабинеты ревакцинации. Здесь будут прививать препаратом "Спутник Лайт".

Принимать граждан будут по предварительной записи. В день будут ставить от 50 до 70 человек, рассказал в пресс-службе ЦГКБ №3.

"В кабинетах повторной вакцинации уже выполнено несколько прививок препаратом "Спутник Лайт", который по нашим наблюдениям значимых неблагоприятных последствий не даёт. Важными условиями остаются – хорошее самочувствие пациента в день прививки и наличие полиса ОМС и СНИЛС", — цитирует заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической службе ГАУЗ СО ЦГКБ№3 Надежду Попову пресс-служба учреждения.

После прохождения ревакцинации в личном кабинете на портале госуслуг появится обновлённый сертификат с QR-кодом.

Предварительно записаться на вакцинацию можно через единый портал государственных услуг, кол-центр больницы +7 (343) 272-27-95 или по номеру 122.

Напомним, на этой неделе в регион поступила крупная партия вакцины "Спутник Лайт" - 120 тысяч доз.

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