В Свердловской области за сутки коронавирусом заболело 523 человека

Масочный режим продолжает действовать в регионах России. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 523 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 122 547 случаев заражения. За сутки из больниц Свердловской области выписались 467 человек. Общее число выздоровевших достигло 113 169 свердловчан, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 32 случай смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 6 072 свердловчанина.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+124), Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Волчанска, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Пелыма, Первоуральска, Ревды, Рефтинского городского округа, Режа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Шалинского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили 525 заболевших коронавирусом. Напомним, суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа.

Добавим, на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 3 сентября можно ознакомиться здесь.