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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 августа 2021, 08:59

В Екатеринбурге 54 тысячи заболевших коронавирусом, в Нижнем Тагиле - 9 тысяч

Девушка в маске на работе

Напомним, что в субботу и воскресенье в регионе выявляли 525 и 523 заболевших за сутки соответственно. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор в конце минувшей недели обновил данные по заразившимся коронавирусом в городах Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных COVID-19 перевалило за 54 тысячи, в Нижнем Тагиле - за 9 тысяч.

Общее число переболевших или болеющих ковидом составляет 122,5 тысячи. Более 2 000 заразившихся с начала пандемии выявлено в 10 свердловских муниципалитетах. Среди них:

  • Екатеринбург (54 041 переболевший или болеющий коронавирусом),
  • Нижний Тагил (9 094),
  • Первоуральск (5 368),
  • Ревда (3 853),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (3 727),
  • Берёзовский (2 647),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (2 626),
  • Верхняя Пышма (2 157),
  • Реж (2 107),
  • Камышлов и Камышловский район (2 067).

Напомним, что в субботу и воскресенье в регионе выявляли 525 и 523 заболевших за сутки соответственно. Суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа.

На Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 3 сентября можно ознакомиться здесь.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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