В Екатеринбурге 54 тысячи заболевших коронавирусом, в Нижнем Тагиле - 9 тысяч

Роспотребнадзор в конце минувшей недели обновил данные по заразившимся коронавирусом в городах Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных COVID-19 перевалило за 54 тысячи, в Нижнем Тагиле - за 9 тысяч.
Общее число переболевших или болеющих ковидом составляет 122,5 тысячи. Более 2 000 заразившихся с начала пандемии выявлено в 10 свердловских муниципалитетах. Среди них:
- Екатеринбург (54 041 переболевший или болеющий коронавирусом),
- Нижний Тагил (9 094),
- Первоуральск (5 368),
- Ревда (3 853),
- Каменск-Уральский и Каменский район (3 727),
- Берёзовский (2 647),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (2 626),
- Верхняя Пышма (2 157),
- Реж (2 107),
- Камышлов и Камышловский район (2 067).
Напомним, что в субботу и воскресенье в регионе выявляли 525 и 523 заболевших за сутки соответственно. Суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа.
На Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 3 сентября можно ознакомиться здесь.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале