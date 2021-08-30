В Екатеринбурге 54 тысячи заболевших коронавирусом, в Нижнем Тагиле - 9 тысяч

Напомним, что в субботу и воскресенье в регионе выявляли 525 и 523 заболевших за сутки соответственно. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор в конце минувшей недели обновил данные по заразившимся коронавирусом в городах Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных COVID-19 перевалило за 54 тысячи, в Нижнем Тагиле - за 9 тысяч.

Общее число переболевших или болеющих ковидом составляет 122,5 тысячи. Более 2 000 заразившихся с начала пандемии выявлено в 10 свердловских муниципалитетах. Среди них:

Екатеринбург (54 041 переболевший или болеющий коронавирусом),

Нижний Тагил (9 094),

Первоуральск (5 368),

Ревда (3 853),

Каменск-Уральский и Каменский район (3 727),

Берёзовский (2 647),

Красноуфимск и Красноуфимский район (2 626),

Верхняя Пышма (2 157),

Реж (2 107),

Камышлов и Камышловский район (2 067).

Напомним, что в субботу и воскресенье в регионе выявляли 525 и 523 заболевших за сутки соответственно. Суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа.

На Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 3 сентября можно ознакомиться здесь.