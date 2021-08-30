За сутки в Свердловской области выявили 520 случаев коронавируса

В Екатеринбурге ковидом заболели ещё 88 человек. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 520 случаев коронавируса выявили в Свердловской области. Общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 123 067.

За всё время выздоровели и выписались из больниц 113 626 человек (по данным федерального оперштаба) или 113 621 (регионального оперштаба), в том числе 452 – за последние 24 часа. На лечении остаются около 4,3 тысячи ковид-пациентов. Состояние 765 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+88), Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Махнёвского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Полевского, Пышминского городского округа, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Сысертского, Туринского и Шалинского городских округов.

За сутки зарегистрирован 31 случай смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 5 163 свердловчанина.

Читайте также:

В Сверрдловской области обновили график выездных вакцинаций в ТЦ до 3 сентября.

В Екатеринбурге открылись кабинеты ревакцинации.