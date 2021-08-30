В России выявили 18,3 тысячи новых пациентов с коронавирусом

С начала пандемии из больниц уже выписались 6 162 430 жителей страны. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России выявили 18 325 случаев COVID-19. Нарастающим итогом зарегистрировано 6 901 152 заболевших.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов зарегистрировано в Москве - 1 424. Свердловская область находится на четвёртой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 520 человек.

С начала пандемии из больниц уже выписались 6 162 430 жителей страны, в том числе 14 180 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни 182 429 россиян. За последние сутки зафиксировано 792 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 178,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 386 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 251 649 человек.