Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
30 августа 2021, 13:34

В России выявили 18,3 тысячи новых пациентов с коронавирусом

масочный режим

С начала пандемии из больниц уже выписались 6 162 430 жителей страны. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России выявили 18 325 случаев COVID-19. Нарастающим итогом зарегистрировано 6 901 152 заболевших.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых ковид-пациентов зарегистрировано в Москве - 1 424. Свердловская область находится на четвёртой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 520 человек.

С начала пандемии из больниц уже выписались 6 162 430 жителей страны, в том числе 14 180 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни 182 429 россиян. За последние сутки зафиксировано 792 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 178,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 386 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 251 649 человек.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.08.2021, 16:40 / Общество
В Свердловскую область поступило ещё почти 38 тысяч доз "Спутника V"
30.08.2021, 16:26 / Спорт
Российские паралимпийцы завоевали золото и бронзу в беге на 100 метров
30.08.2021, 15:54 / Общество
Российские пенсионеры получат единовременные выплаты 2 сентября
30.08.2021, 15:38 / Общество
В загородном клубе "Белая лошадь" под Екатеринбургом произошёл пожар
30.08.2021, 15:34 / Общество
В Свердловской области 1 сентября на линейки первоклассников и выпускников пустят родителей