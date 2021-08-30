Нейрохирургический корпус ГКБ №40 Екатеринбурга возобновил приём профильных пациентов

После выписки заражённых коронавирусом в кабинетах и палатах прошла дезинфекция. Фото: Галина Соловьёва

С 30 августа нейрохирургическая служба ГКБ №40 возобновила оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной медпомощи пациентам по профилям "нейрохирургия" и "неврология". До этого в корпусе были развёрнуты места для ковид-пациентов.

После выписки заражённых в кабинетах и палатах прошла дезинфекция. Сейчас работа поликлиники организована в две смены, стационара - круглосуточно. Приёмы возобновили врачи-отоневрологи, неврологи (детские и взрослые), эпилептологи, вертебрологи, нейрохирурги, ангиохирурги, специалисты кабинета профилактики повторного инсульта. Записаться к специалисту можно в регистратуре по телефону +7(343) 240-12-55 с 8:00 до 15:00 в рабочие дни.

"Наша задача - заново организовать потоки и охватить максимально возможное количество нуждающихся в специализированной медицинской помощи. Для этого мы связываемся по телефону с ранее записанными больными, обговариваем новые даты их прихода на консультацию или госпитализацию. Постепенно все будут приняты", - приводит пресс-служба свердловского минздрава слова замглавврача больницы по нейрохирургии Владимира Колотвинова.

Пациентам будут измерять температуру на входе в корпус, их попросят обработать руки, надеть маски и бахилы и заполнить анкеты.

По данным минздрава Свердловской области, за прошлый год поликлинику центра микронейрохирургии посетили 47 тысяч раз. Проведено более 3 000 операций, в том числе 900 – удаление опухолей и аневризм, 300 операций на сонных артериях, свыше 1000 операций на позвоночнике.

Добавим, что в последние дни суточная заболеваемость коронавирусом на Среднем Урале снижается. Сегодня стало известно о 520 новых заразившихся и 452 выписавшихся. В регионе начали сокращать число коек для ковид-пациентов.