В Свердловскую область поступило ещё почти 38 тысяч доз "Спутника V"

Новую партию направят в медучреждения региона и выездные пункты вакцинации в ТЦ. Фото: Галина Соловьёва.

На Средний Урал доставили новую партию вакцины от коронавируса "Спутник V". 37 800 доз направят в медучреждения региона и выездные пункты вакцинации в ТЦ.

О поставке новой партии вакцины сообщил свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

На сегодняшний день поставить прививку от ковида в регионе можно в 160 кабинетах, которые действуют в 85 медицинских учреждениях. Кроме того, действуют 48 мобильных бригад и 32 мобильных пункта вакцинации.

К слову, в пятницу, 27 августа, на Среднем Урале обновили график работы выездных прививочных пунктов вплоть до 3 сентября. Ознакомиться с ним можно здесь. Добавим, что к середине августа запас вакцины от COVID-19 в Свердловской области составлял 140 тысяч доз.

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