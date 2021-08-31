Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
31 августа 2021, 09:00

В Свердловской области число заболевших COVID-19 перевалило за 123 тысячи

коронавирус

На Средний Урал поступило ещё почти 38 тысяч доз "Спутника V". Фото: Галина Соловьёва.

Число заболевших COVID-19 в Свердловской области перевалило за 123 тысячи. В предыдущие сутки сообщалось о 520 случаях заражения.

Больше всего ковид-пациентов с начала пандемии и до 30 августа было зарегистрировано в Екатеринбурге - 54 129. В топ-5 антирейтинга по количеству подхвативших вирус также входят Нижний Тагил (9 119 случаев), Первоуральск (5 444), Ревда (3 887), Каменск-Уральский и Каменский район (3 759), информирует свердловское Управление Роспотребнадзора.

За всё время выздоровели и выписались из больниц 113 626 человек (по данным федерального оперштаба) или 113 621 (регионального оперштаба). Жертвами COVID-19 стали 5 163 свердловчанина.

Ранее стало известно, что на Средний Урал доставили новую партию вакцины от коронавируса "Спутник V". 37 800 доз направят в медучреждения региона и выездные пункты вакцинации в ТЦ. Ознакомиться с графиком работы пунктов до 3 сентября можно тут.

Читайте также:

В Екатеринбурге открылись кабинеты ревакцинации.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.08.2021, 11:30 / Общество
В Екатеринбурге судебные приставы навсегда закрыли автомойку
31.08.2021, 11:18 / Спорт
Паралимпийский легкоатлет Владимир Свиридов завоевал золотую медаль в толкании ядра
31.08.2021, 11:06 / Общество
Александра Пантыкина госпитализировали с коронавирусом
31.08.2021, 10:18 / Общество
Свердловчанам пообещали построить дорогу Гари – Таборы
31.08.2021, 09:55 / Спорт
Михаил Асташов взял второе золото Паралимпийских игр в Токио