В Свердловской области число заболевших COVID-19 перевалило за 123 тысячи

На Средний Урал поступило ещё почти 38 тысяч доз "Спутника V". Фото: Галина Соловьёва.

Число заболевших COVID-19 в Свердловской области перевалило за 123 тысячи. В предыдущие сутки сообщалось о 520 случаях заражения.

Больше всего ковид-пациентов с начала пандемии и до 30 августа было зарегистрировано в Екатеринбурге - 54 129. В топ-5 антирейтинга по количеству подхвативших вирус также входят Нижний Тагил (9 119 случаев), Первоуральск (5 444), Ревда (3 887), Каменск-Уральский и Каменский район (3 759), информирует свердловское Управление Роспотребнадзора.

За всё время выздоровели и выписались из больниц 113 626 человек (по данным федерального оперштаба) или 113 621 (регионального оперштаба). Жертвами COVID-19 стали 5 163 свердловчанина.

Ранее стало известно, что на Средний Урал доставили новую партию вакцины от коронавируса "Спутник V". 37 800 доз направят в медучреждения региона и выездные пункты вакцинации в ТЦ. Ознакомиться с графиком работы пунктов до 3 сентября можно тут.

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