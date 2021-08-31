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31 августа 2021, 09:43

В Свердловской области значительно снизилась активность клещей

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Лабораторно подтверждены случаи клещевого энцефалита у 66 свердловчан, боррелиоза - у 237 человек. Фото: Александр Исаков.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области продолжает еженедельный мониторинг случаев присасывания клещей. За прошедшие семь дней от укусов членистоногих пострадали 46 человек.

Это на 89 случаев меньше, чем за предыдущий период.

По состоянию на 30 августа, зарегистрировано 34 200 свердловчан, пострадавших от присасывания клещей. Из них 6 390 детей. В Екатеринбурге - 11 350 человек, в том числе 1 622 ребёнка, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Среднеобластной показатель пострадавших среди взрослого населения на 10% выше уровня аналогичного периода прошлого года, на 12% - среднего многолетнего уровня. Среди детей - 18 и 6% соответственно.

С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировали 193 человек (в том числе 39 детей), на боррелиоз - 576 (в том числе 144 ребёнка). Лабораторно подтверждены случаи клещевого энцефалита у 66 свердловчан, боррелиоза - у 237 человек.

Областная газета Свердловской области

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