Александра Пантыкина госпитализировали с коронавирусом

В феврале этого года Александр Пантыкин завершил полный курс вакцинации от коронавируса. Фото: свердловский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса

63-летний музыкант, председатель Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин заразился коронавирусом. Его госпитализировали в Госпиталь для ветеранов войн в Екатеринбурге.

"Да, меня госпитализировали", - подтвердил ТАСС информацию о своём здоровье дедушка уральского рока.

В феврале этого года Александр Пантыкин завершил полный курс вакцинации от коронавируса. Музыкант тогда сообщал о планах написать песню о прививке.

Напомним, что на начало августа в Свердловской области было развёрнуто более 9 тысяч коек для ковид-пациентов. В свердловском госпитале для ветеранов войн - 650 мест. К концу месяца в регионе начали сокращать число коек для заразившихся, так как суточная заболеваемость снова снижается. Накануне стало известно о 520 заболевших ковидом и 452 выздоровевших.