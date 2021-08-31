Свердловские санврачи проводят проверку по обращению об отравлении юных хоккеистов

Проводился отбор проб на пищеблоке для лабораторных исследований. Фото: Галина Соловьёва

В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило обращение о групповом отравлении юных хоккеистов на базе спорткомплекса под Екатеринбургом. Санврачи начали проверку с пищеблока.

При этом из больниц экстренных уведомлений о заболевших пока не поступало. Сборы в СК "Курганово" продолжаются: отдельные турниры среди хоккеистов проводятся.

"Из-за официального обращения наш южный территориальный отдел начал эпидемиологическое расследование. Проверка идёт, о результатах пока ничего сказать не можем. Зарегистрированных экстренных уведомлений о случаях заболевания кишечной инфекцией в "Курганово" нет", - рассказали "Областной газете" в Управлении Роспотребнадзора по региону.

СК "Курганово" - бывшая база отдыха "Автомобилист", расположенная в с. Курганово, г. Полевской, в 15 км от границы Екатеринбурга. Там проводятся в том числе тренировочные сборы и соревнования.