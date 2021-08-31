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Общество / Здравоохранение и здоровье
31 августа 2021, 13:32

За сутки в Свердловской области выявили 516 случаев коронавируса

Вакцинация и прилипшая монетка

Суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 516 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 31 августа. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 123,5 тысячи.

Выздоровели и выписались из больниц с начала пандемии 114 тысяч человек, в том числе за последние сутки - 461. На лечении остаются более 4 тысяч ковид-пациентов. Состояние 731 госпитализированного оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+174), Артёмовского, Артинского, Асбестовского ГО, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Горноуральского ГО, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Рефтинского ГО, ЗАТО Свободный, Североуральска, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, посёлка Уральский, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского ГО.

"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 123 583", - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Зарегистрировано ещё 32 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии – 5 195.

Накануне стало известно о 520 заболевших ковидом и 452 выздоровевших. Суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа. В последние дни заболеваемость коронавирусом на Среднем Урале снижается. В регионе начали сокращать число коек для ковид-пациентов.

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