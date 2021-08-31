Ещё 17,8 тысячи россиян попали в официальную статистику по COVID-19

Под медицинским наблюдением на конец лета-2021 остаются 1 237 319 россиян. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 17 813 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии россиян приближается к 7 миллионам.

В Москве за последние сутки в официальную статистику попали более 1 000 ковид-пациентов (1 162). В других регионах выявлено менее тысячи заразившихся. Свердловская область с 516 случаями коронавируса занимает третью строчку, уступая также Московской области (758).

Выздоровели и выписались из больниц 6,1 миллиона россиян. Скончались 183,2 тысячи жителей страны, за 24 часа закфиксирована смерть 795 человек с коронавирусом.

Накануне стало известно о 18 325 новых случаях.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 178,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 265 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением на конец лета-2021 остаются 1 237 319 россиян.