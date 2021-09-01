Более 2000 заразившихся коронавирусом выявлено в 10 свердловских муниципалитетах

Накануне Свердловская область заняла третью строчку среди российских регионов по выявленным за сутки случаям ковида, обогнав Санкт-Петербург. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших COVID-19 в городах Свердловской области. Более 2000 заразившихся выявлено в 10 муниципалитетах.

Общее число переболевших или болеющих коронавирусом составляет 123,6 тысячи. С понедельника оно выросло более чем на тысячу. Среди городов-лидеров по числу инфицированных:

Екатеринбург (зарегистрировано 54 303 ковид-пациента за время пандемии),

Нижний Тагил (9 186),

Первоуральск (5 446),

Ревда (3 888),

Каменск-Уральский и Каменский район (3 760),

Берёзовский (2 660),

Красноуфимск и Красноуфимский район (2 675),

Верхняя Пышма (2 167),

Реж (2 128),

Камышлов и Камышловский район (2 087).

Накануне стало известно о 516 заразившихся и о 461 выздоровевшем. Свердловская область заняла третью строчку среди российских регионов по выявленным за сутки случаям ковида, обогнав Санкт-Петербург.