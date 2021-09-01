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Общество / Здравоохранение и здоровье
1 сентября 2021, 08:45

Более 2000 заразившихся коронавирусом выявлено в 10 свердловских муниципалитетах

Девушка в маске обрабатывает руки

Накануне Свердловская область заняла третью строчку среди российских регионов по выявленным за сутки случаям ковида, обогнав Санкт-Петербург. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших COVID-19 в городах Свердловской области. Более 2000 заразившихся выявлено в 10 муниципалитетах.

Общее число переболевших или болеющих коронавирусом составляет 123,6 тысячи. С понедельника оно выросло более чем на тысячу. Среди городов-лидеров по числу инфицированных:

  • Екатеринбург (зарегистрировано 54 303 ковид-пациента за время пандемии),
  • Нижний Тагил (9 186),
  • Первоуральск (5 446),
  • Ревда (3 888),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (3 760),
  • Берёзовский (2 660),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (2 675),
  • Верхняя Пышма (2 167),
  • Реж (2 128),
  • Камышлов и Камышловский район (2 087).

Накануне стало известно о 516 заразившихся и о 461 выздоровевшем. Свердловская область заняла третью строчку среди российских регионов по выявленным за сутки случаям ковида, обогнав Санкт-Петербург.

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Областная газета Свердловской области

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