Более 2000 заразившихся коронавирусом выявлено в 10 свердловских муниципалитетах

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших COVID-19 в городах Свердловской области. Более 2000 заразившихся выявлено в 10 муниципалитетах.
Общее число переболевших или болеющих коронавирусом составляет 123,6 тысячи. С понедельника оно выросло более чем на тысячу. Среди городов-лидеров по числу инфицированных:
- Екатеринбург (зарегистрировано 54 303 ковид-пациента за время пандемии),
- Нижний Тагил (9 186),
- Первоуральск (5 446),
- Ревда (3 888),
- Каменск-Уральский и Каменский район (3 760),
- Берёзовский (2 660),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (2 675),
- Верхняя Пышма (2 167),
- Реж (2 128),
- Камышлов и Камышловский район (2 087).
Накануне стало известно о 516 заразившихся и о 461 выздоровевшем. Свердловская область заняла третью строчку среди российских регионов по выявленным за сутки случаям ковида, обогнав Санкт-Петербург.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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