В Свердловской области за сутки коронавирусом заболело 518 человек

Масочный режим продолжает действовать в регионе. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 518 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 124 101 случай заражения. За сутки из больниц Свердловской области выписались 469 человек. Общее число выздоровевших достигло 114 551 свердловчанин, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 33 случая смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 5 228 свердловчан.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+103), Алапаевска, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского городских округов, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Карпинска, Кировграда, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Махневского района, посёлка Малышево, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Полевского, Пышминского городского округа, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского и Туринского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили 516 заболевших коронавирусом. Напомним, суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа.

Добавим, на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 3 сентября можно ознакомиться здесь.