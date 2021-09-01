Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
1 сентября 2021, 13:38

В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 18 368 человек

Девушка в маске

Масочный режим продолжает действовать в регионах России. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 18 368 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 6 937 333 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 1 229 человек. Санкт-Петербург обогнал столицу по числу заболевших - у них выявили 1 312 инфицированных жителей. В Свердловской области, которая находится на четвёртом месте в списке регионов, заболело 518 человек. 

Из больниц выписались уже 6 199 379 россиян, из которых 18 325 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 790 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 184 014 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 17,8 тысяч новых пациентов.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.09.2021, 14:11 / Общество
В Нижнем Тагиле к 2023 году построят пять детсадов с ясельными группами
01.09.2021, 13:50 / Общество
Президент России поздравил учащихся и педагогов с Днём знаний
01.09.2021, 13:38 / Общество
В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 18 368 человек
01.09.2021, 13:35 / Общество
На ЕКАДе построят надземный переход с подъёмниками
01.09.2021, 13:34 / Общество
В Свердловской области за сутки коронавирусом заболело 518 человек