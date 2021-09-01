В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 18 368 человек

Масочный режим продолжает действовать в регионах России. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 18 368 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 6 937 333 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 1 229 человек. Санкт-Петербург обогнал столицу по числу заболевших - у них выявили 1 312 инфицированных жителей. В Свердловской области, которая находится на четвёртом месте в списке регионов, заболело 518 человек.

Из больниц выписались уже 6 199 379 россиян, из которых 18 325 выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 790 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 184 014 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 17,8 тысяч новых пациентов.