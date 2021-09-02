В Свердловской области с начала пандемии коронавирусом заболели более 124 тысяч человек

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. Свердловская область перешагнула рубеж в 124 тысячи заболевших.
За предыдущие сутки в Свердловской области 518 человек заболели COVID-19. Более 3 500 инфицированных выявили в пяти городах Свердловской области. Среди них:
- Екатеринбург - 54 406 (+103),
- Нижний Тагил - 9 202 (+20),
- Первоуральск - 5 472 (+26),
- Ревда - 3 928 (+40),
- Каменск-Уральский и Каменский район - 3 796 (+36).
Напомним, суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа.
Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 3 сентября можно ознакомиться здесь.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале