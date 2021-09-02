В Свердловской области с начала пандемии коронавирусом заболели более 124 тысяч человек

Свердловская область входит в топ-5 по числу заболевших в сутки. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. Свердловская область перешагнула рубеж в 124 тысячи заболевших.

За предыдущие сутки в Свердловской области 518 человек заболели COVID-19. Более 3 500 инфицированных выявили в пяти городах Свердловской области. Среди них:

Екатеринбург - 54 406 (+103),

Нижний Тагил - 9 202 (+20),

Первоуральск - 5 472 (+26),

Ревда - 3 928 (+40),

Каменск-Уральский и Каменский район - 3 796 (+36).

Напомним, суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа.

Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 3 сентября можно ознакомиться здесь.