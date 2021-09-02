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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 сентября 2021, 09:06

В Свердловской области с начала пандемии коронавирусом заболели более 124 тысяч человек

Девушка в маске за стеклом

Свердловская область входит в топ-5 по числу заболевших в сутки. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. Свердловская область перешагнула рубеж в 124 тысячи заболевших.

За предыдущие сутки в Свердловской области 518 человек заболели COVID-19. Более 3 500 инфицированных выявили в пяти городах Свердловской области. Среди них:

  • Екатеринбург - 54 406 (+103),
  • Нижний Тагил - 9 202 (+20),
  • Первоуральск - 5 472 (+26),
  • Ревда - 3 928 (+40),
  • Каменск-Уральский и Каменский район - 3 796 (+36).

Напомним, суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа.

Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 3 сентября можно ознакомиться здесь.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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