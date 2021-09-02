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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 сентября 2021, 13:54

На Среднем Урале установлен новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса

Скорая помощь

За последние две недели антирекорд фиксируется уже пятый раз. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области установлен новый максимум по суточной смертности от коронавируса. За день в регионе зафиксировано 34 летальных исхода.

Прежний рекорд составлял 33 летальных исхода за сутки. За последние две недели антирекорд фиксируется уже пятый раз. До этого суточный максимум по смертности был установлен 1922, 25 и 26 августа.

Свердловская область, где за всё время пандемии зафиксировали 5 262 жертвы COVID-19, располагается на шестой строчке в рейтинге регионов с наибольшим числом летальных исходов. Больше только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской и Ростовской областях.

Добавим, что за прошедшие 24 часа на Среднем Урале подтверждено 515 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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